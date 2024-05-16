Харьков, Украина, 16 мая, 2024, 04:23 — ИА Регнум. Наступление Вооружённых сил России в Харьковской области вынуждает командование ВСУ перебрасывать туда подразделения из-под Авдеевки и Артёмовска, ослабляя этим свои позиции на юге. Об этом в интервью телеканалу LCI заявил бывший командующий 7-й танковой бригадой ВС Франции Николя Ришу.

Иван Шилов ИА Регнум Наступление на Харьков

«Приходится отводить войска из горячих точек — из Артёмовска и Авдеевки — и отправлять их на север. Это ослабляет южный фронт», — указал офицер.

Ришу отметил, что решения, которые вынужденно принимают ВСУ из-за ситуации в Харьковской области, так или иначе уже сыграли на руку российскому командованию. При этом переброска резервов лишает поддержки и без того оказавшиеся в тяжёлой ситуации подразделения украинских войск в районе Часова Яра в Донецкой Народной Республике.

Как передавало ИА Регнум, 14 мая в генеральном штабе ВСУ позднее заявили о неспособности удерживать позиции и объявили об оставлении позиций в селе Лукьянцы и отступлении в районе Волчанска. Позднее командование украинских войск перебросило из-под Часова Яра элитную штурмовую бригаду национальной полиции «Лють», а также военнослужащих учебных частей и центров из-под подконтрольного киевскому режима Красного Лимана, Днепропетровска и Гвардейского. В самой же Харьковской области начали снимать сотрудников правоохранительных органов с блокпостов и направлять их и членов бригад территориальной обороны к Волчанску и Липцам.

В период с 11 мая российские военные в ходе активных наступательных действий в Харьковской области освободили Борисовку, Огурцово, Плетнёвку, Пыльную, Стрелечью, а также населённые пункты Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково, впоследствии улучшив тактическое положение в районе Волчанска, Нескучного, Липцов и Весёлого. 15 мая официальный представитель Министерства обороны Игорь Конашенков сообщил, что российские военные из состава группировки войск «Север» продвинулись вглубь обороны украинских войск в Харьковской области, освободив населённые пункты Глубокое и Лукьянцы.