Южно-Сахалинск, 16 мая, 2024, 04:21 — ИА Регнум. Девушка-подросток сорвалась со скалы на Быковских порогах в Сахалинской области. Об этом 15 мая сообщили в пожарно-спасательной службе по региону.

Пресс-служба ОКУ «ПСС Сахалинской области»

Уточняется, что инцидент произошёл вечером 15 мая на реке Красноярка. Девушка 17 лет отдыхала на Быковских порогах вместе с приятелями и, поскользнувшись, упала со скалы на каменный приступок.

«Пожарные незамедлительно прибыли на место. С помощью специальных средств огнеборцы эвакуировали пострадавшую и передали бригаде скорой помощи. Девушке оказали первую помощь и экстренно госпитализировали в Центральную долинскую больницу», — рассказали в пожарно-спасательной службе.

Следственное управление СК по Сахалинской области начало доследственную проверку по факту инцидента. Установлено, что в травмировании пострадавшей нет признаков совершения преступления. Тем не менее следователи в ходе проверки дадут оценку действиям законных представителей пострадавшей несовершеннолетней девушки, а также действиям ответственных за безопасность на туристическом природном объекте.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в Адыгее гитарист саратовской рок-группы «Любители этого дела» Андрей Гейн попал в больницу и находится в реанимации после падения со скалы в русло реки Белой с пешеходной туристической тропы в одном из ущелий республики. Врачи оценивают состояние пациента как стабильно тяжёлое, он находится под наблюдением целой группы специалистов ― нейрохирурга, реаниматолога, челюстно-лицевого хирурга и лора.

Также сообщалось, что туристка из России 7 апреля сорвалась со смотровой площадки на краю скалы в Гагре и упала на шоссе с высоты 50 м. Её доставили в реанимацию, но спасти женщину не удалось.

В феврале в Абхазии погиб 28-летний российский турист из Оренбургской области. Он ехал по канатной дороге через реку в Рицинском национальном парке и сорвался из-за обрыва троса.