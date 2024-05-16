Минск, 16 мая, 2024, 04:01 — ИА Регнум. Бежавший из Польши в Белоруссию бывший судья Томаш Шмидт считает, что польские власти могут лишить его гражданства. Об этом он заявил 15 мая в интервью журналистам.

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6 мая на пресс-конференции в белорусской столице юрист рассказал, что в знак протеста против политики Варшавы в отношении Минска и Москвы отказывается от должности судьи. Шмидт также объявил, что попросит политического убежища в Белоруссии.

«Не исключено, что через какое-то время меня могут и гражданства лишить», — сказал экс-судья в беседе с газетой «СБ. Беларусь сегодня».

Шмидт сообщил, что польские дипломаты пока с ним не встречались. Он также пояснил, почему охотно общается с журналистами на тему политики. По словам экс-судьи, такое поведение гарантирует его безопасность.

Юрист отметил, что из-за этой популярности его будет непросто ликвидировать тем, кому он мешает. Шмидт считает, что угрозу для него представляют польские, американские, британские и украинские спецслужбы.

Как сообщало ИА Регнум, 10 мая Томаш Шмидт написал, что якобы опубликует первый секретный документ. Вместо этого он позднее разместил шуточный пост. К сообщению он прикрепил фотографию мужчины в кожаном пальто с револьвером в руке, похожего на премьер-министра Польши Дональда Туска.

На обратной стороне изображения была дата 22 апреля 1957 года. Она совпадает с днём рождения главы польского правительства.