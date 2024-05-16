Лондон, 16 мая, 2024, 03:07 — ИА Регнум. В общей сложности 16 женщин выдвинули обвинения против американского иллюзиониста Дэвида Копперфильда в сексуальных домогательствах и неподобающем поведении, сообщила 15 мая газета The Guardian со ссылкой на собственное расследование.

cc) Homer Liwag Дэвид Копперфильд

Журналисты проанализировали интервью более чем 100 человек, а также протоколы суда и полиции. По информации газеты, речь идёт о событиях, произошедших в период начиная с 1980-х годов и заканчивая 2014 годом. Более половины обвинений выдвинули женщины, которые заявили, что на момент инцидентов им не исполнилось 18 лет.

Ряд из них заявили, что тогда в то время им было всего 15 лет. Вместе с тем эти женщины допускают, что Копперфильд мог не знать их возраста. Некоторые обвинительницы рассказали, что иллюзионист обещал помочь им найти работу в модельном бизнесе или индустрии развлечений.

Три женщины утверждают, что Копперфильд дал им наркотики перед тем, как вступить с ними в сексуальные отношения, на которые они бы не согласились. Часть из тех, кто заявил о домогательствах, рассказали о том, что они решились поведать о своей проблеме из-за движения #MeToo, разоблачающем случаи подобных домогательств.

В публикации Guardian отмечается, что Копперфильд отверг предъявленные против него обвинения.

Как сообщало ИА Регнум, летом 2023 года в немецких СМИ стали появляться сообщения о том, что несколько женщин обратились в правоохранительные органы Германии с жалобами в адрес фронтмена немецкой группы Rammstein Тиля Линдеманна по поводу случаев сексуальных домогательств с его стороны.

После этого прокуратура Берлина провела проверку. По результатам расследования Линдеманн смог опровергнуть обвинения против себя.