Вашингтон, 16 мая, 2024, 02:11 — ИА Регнум. Американские спецслужбы рассматривают Россию как самую активную внешнюю «угрозу» для американских выборов, заявила директор национальной разведки Соединённых Штатов Аврил Хайнс 15 мая на слушаниях в комитете Сената этой страны. Трансляцию мероприятия вёл телеканал C-Span.

Дарья Драй ИА REGNUM Флаг США

Кроме того, в списке таких угроз находятся Китай и Иран. Хайнс учреждает, что число внешних сил, которые якобы хотят вмешаться в выборы в США, растёт.

При этом глава нацразведки не привела никаких доказательств в рамках обвинений против Москвы. Власти РФ отвергают все подобные утверждения и называют их голословными.

Как сообщало ИА Регнум, в декабре комиссия Госдумы по расследования фактов вмешательства в дела России объявила, что зафиксировала активизацию спецслужб НАТО в связи с выборной кампанией в стране. Кроме того, было выявлено усиление активности неправительственных организаций и агентов влияния, подконтрольных разведкам западных государств.

17 марта посол по особым поручениям, заместитель главы комиссии МИД РФ по выборам Геннадий Аскальдович заявил, что со стороны всех недружественных России стран, включая США и Германию, наблюдались попытки вмешательства в выборы российского президента.

В начале мая пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что РФ не хочет, чтобы другие страны вмешивались в её избирательные процессы и предпочтения её граждан.