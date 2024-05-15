Санкт-Петербург, 16 мая, 2024, 01:24 — ИА Регнум. Голкипер московского футбольного клуба ЦСКА Владислав Тороп в результате столкновения с защитником «Зенита» Нуралы Алипом во время матча финала пути РПЛ Кубка России 15 мая получил двойной перелом лицевых костей черепа и тяжёлое сотрясение мозга. Об этом на послематчевой пресс-конференции сообщил главный тренер красно-синих Владимир Федотов.

Иван Шилов ИА REGNUM Футбол

«Состояние стабильное. Но травма получена серьёзная: у него множественный перелом костей лицевого черепа и сотрясение. Очень обидно, что в момент, когда у Славы появилась стабильность, произошла такая ситуация», — указал тренер.

Директор по коммуникациям московского клуба Кирилл Брейдо в беседе с журналистами отметил, что на данный момент решается вопрос, останется ли вратарь в Санкт-Петербурге под наблюдением врачей или будет доставлен в Москву.

Ответный матч финала верхней сети Кубка России прошёл в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена». 20-летний Владислав Тороп получил травму на 32-й минуте при столкновении с защитником «Зенита» Нуралы Алипом, после чего покинул поле на электрокаре. На замену вышел Владимир Шайхутдинов, для которого этот матч стал дебютным. Основное время встречи завершилось со счётом 0:0, но «Зенит» оказался сильнее ЦСКА в серии пенальти. В суперфинале Кубка России сине-бело-голубые сыграют с «Балтикой» из Калининграда.

Как передавало ИА Регнум, 14 мая «Балтика» в матче финала нижней сетки Кубка России по футболу одержала минимальную победу над московским «Спартаком» со счетом 1:0. Единственный мяч на четвёртой минуте встречи забил колумбийский защитник Кевин Андраде.