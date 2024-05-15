Троицк, Москва, 16 мая, 2024, 01:01 — ИА Регнум. Прощание с журналистом и политическим обозревателем Максимом Кононенко состоится в пятницу, 17 мая, в храме Живоначальной Троицы в московском городском округе Троицке. Об этом 15 мая, сообщили «Вести FM».

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«Прощание с нашим коллегой, замечательным журналистом Максимом Кононенко, состоится 17 мая в 12 часов дня в Троицке, в храме Живоначальной Троицы», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале радиостанции.

Уточняется, что Кононенко похоронят на кладбище в Губцево в Троицком административной округе.

Как передавало ИА Регнум, журналист скончался 14 мая в возрасте 53 лет. Накануне публицисту стало плохо в своём доме, мужчину госпитализировали, но врачи не смогли его спасти.

Максим Кононенко родился 13 марта 1971 года в Апатитах Мурманской области. В 1988 году он переехал в Москву и поступил в Московский институт радиотехники, электроники и автоматики. Позднее работал в сфере программирования.

Кононенко вёл рубрику на радио «Вести FM», работал в интернет-подразделении Первого канала, был ведущим на НТВ. С 2013 по 2017 год был колумнистом «Известий». Он также сотрудничал с многими ведущими российскими изданиями.