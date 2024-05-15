Лондон, 15 мая, 2024, 23:54 — ИА Регнум. Министр обороны Британии Грант Шаппс не видит необходимости отправлять западные войска на Украину и утверждает, что вряд ли предложит пойти на такой шаг в будущем. Об этом он заявил интервью подкасту газеты Telegraph, которое опубликовали 15 мая.

Иван Шилов ИА REGNUM

Вместе с тем, по словам главы ведомства, необходимо убедиться в том, что Украина получает требуемое финансирование, а ВСУ обучены и укомплектованы должным образом. Шаппс считает, что Западу не следует прибегать к новым способам поддержки Украины, а целесообразно усиливать существующие механизмы помощи до уровня, которого достигла Британия.

Министр также отметил, что он выступает против предложения отправлять бывших военных стран НАТО на Украину, чтобы те обучали на месте украинских военнослужащих. Он пояснил, что это грозит тем, что Вооружённые силы Британии могут оказаться в зоне украинского конфликта.

Как сообщало ИА Регнум, 29 февраля власти Соединённого Королевства признали, что на Украине находится небольшое количество британских военных, которые якобы занимаются обеспечением защиты дипломатического персонала и помогают обучать представителей ВСУ.

3 марта член палаты общин парламента Британии Джон Хили заявил, что войска этой страны слишком слабы и не готовы к возможному противостоянию с Вооружёнными силами России. Кроме того, он указал на малую численность британской армии и добавил, что оборона королевства в настоящее время осуществляется на территории Украины.