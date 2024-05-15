Москва, 15 мая, 2024, 23:26 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин прибыл в Китай, сообщили в пресс-службе Кремля.

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Эта поездка стала его первым зарубежным визитом после переизбрания. Глава государства пробудет в КНР два дня. 16 мая Путин будет находиться в Пекине, где пройдёт его неформальная встреча с председателем КНР Си Цзиньпином.

17 мая российский лидер посетит город Харбин. Там он выступит перед студентами одного из крупнейших в Китае вузов Харбинского политехнического университета.

Как сообщило ИА Регнум, 14 мая помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков заявил, что к поездке Путина в КНР подготовили большой объём двусторонних документов, в том числе коммерческого характера. Он отметил, что всего в присутствии глав государств планируется подписать 11 межправительственных документов.

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В преддверии государственного визита в КНР Владимир Путин дал интервью китайскому информационному агентству Xinhua. В ходе беседы с журналистам он подчеркнул, что уровень российско-китайских отношений на сегодняшний день достиг наивысшей отметки за всю историю взаимодействия Москвы и Пекина.

Кроме того, по его словам, в основе отношений РФ и КНР лежат принципы доверия, равноправия, взаимного уважения суверенитета и учёта интересов друг друга. Путин также добавил, что расценивает каждую встречу с Си Цзиньпином не только как общение давних друзей, но и как плодотворный обмен мнениями по самым актуальным вопросам.