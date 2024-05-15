Братислава, 15 мая, 2024, 21:47 — ИА Регнум. Покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо произошло по политическим мотивам. Об этом 15 мая заявил журналистам глава МВД республики Матуш Шутай-Эшток.

Radovan Stoklasa / AP/TASS

«Это покушение было политически мотивировано», — сказал он.

По словам министра, злоумышленник мог спланировать нападение вскоре после президентских выборов в стране, второй тур которых прошёл 6 апреля.

Ранее словацкий телеканал TA3 показал кадры, на которых пожилой мужчина заявил о несогласии с политикой правительства. По данным канала, на видео подозреваемый в покушении, которого задержала полиция.

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Как сообщало ИА Регнум, на Фицо совершили покушение 15 мая в городе Гандлове после заседания кабмина, когда он вышел к общественности. Выстрелы прозвучали вскоре после того, как кто-то крикнул политику: «Робо, иди сюда». После этого Фицо упал на землю. Момент покушения попал на видео.

Нападавшего задержали. Им оказался 71-летний сторонник либеральной партии «Прогрессивная Словакия» писатель Юрай Цинтула. Ранее он открыто выражал ненависть к Фицо в соцсетях.

Раненого премьера доставили в больницу Братиславы на вертолёте. Его состояние оценивается как очень тяжёлое. По данным СМИ, у политика произошло кровоизлияние в брюшной полости.

Позднее стало известно, что операция Фицопрошла успешно, его состояние стабильно, он находится в сознании.

Фицо неоднократно осуждал санкции против России, отмечая, что они вредят жителям Словакии. Он высказал в одном из своих выступлений мнение о том, что Москва не заинтересована в третьей мировой войне. По словам премьер-министра, украинский конфликт можно было погасить в самом начале. Политик также заявлял, что не поддержит вступление Украины в НАТО. В апреле 2024 года Фицо отметил, что Словакия заинтересована в дружеских отношениях с Россией.