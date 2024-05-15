Экс-глава протокола Кремля назвал покушение на Фицо провалом его охраны
Москва, 15 мая, 2024, 21:52 — ИА Регнум. Политики нередко игнорируют советы охраны, что также могло быть причиной, почему покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо стало возможным. Об этом заявил бывший руководитель президентского протокола Кремля, работавший при Михаиле Горбачёве и Борисе Ельцине, Владимир Шевченко.
«Что касается работы охраны, то политики часто относятся к её советам без должного внимания», — процитировала эксперта «Газета.ru».
При этом Шевченко отметил, что бывают случаи, когда охранники ведут себя слишком нагло, что негативно сказывается на имидже политика. Но и слишком мягкое поведение может привести к росту вероятности покушения. Баланс найти сложно, отметил эксперт.
В любом случае Шевченко считает провалом охраны то, что она не смогла предотвратить покушение на Фицо.
Как сообщало ИА Регнум, в Фицо выстрелили несколько раз 15 мая в городе Гандлова во время его общения с местными жителями. Премьера срочно доставили в больницу и прооперировали. По последним данным, операция прошла успешно, он находится в сознании.
Действующий президент Словакии Зузана Чапутова сообщила, что стрелявшего задержали, но не назвала его имя. Как сообщили СМИ, в покушении обвиняют 71-летнего сторонника либеральной партии «Прогрессивная Словакия» писатель Юрай Цинтула.
Фицо неоднократно выступал против поставок вооружений Киеву, а также призывал к нормализации отношений с Россией. По мнению директора Института системных политических исследований и гуманитарных проектов Анатолия Гагарина, именно политическая позиция могла стать причиной покушения. Он также отметил, что непосредственного исполнителя могли использовать втёмную.