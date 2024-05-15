Мантурова назначили ответственным за инвестиционное сотрудничество с Китаем
Москва, 15 мая, 2024, 21:28 — ИА Регнум. Премьер-министр России Михаил Мишустин назначил вице-премьера Дениса Мантурова председателем российской части межправительственной комиссии РФ и Китая по инвестиционному сотрудничеству. Соответствующее распоряжение опубликовали 15 мая на сайте нормативных актов.
«Утвердить первого заместителя председателя правительства Российской Федерации Мантурова Д. В. председателем российской части межправительственной российской-китайской комиссии по инвестиционному сотрудничеству», — говорится в документе.
Этим же распоряжением Мишустин освободил от должности председателя комиссии назначенного на пост министра обороны Андрея Белоусова.
Как сообщало ИА Регнум, 15 мая президент России Владимир Путин подписал указ о включении Мантурова в наблюдательный совет госкорпорации «Ростех». Вместе с ним в совет вошли помощник главы государства Алексей Дюмин и министр промышленности и торговли Антон Алиханов.
Мантуров с 2012 года возглавлял Минпромторг. В июле 2022 года его также назначили вице-премьером. При утверждении нового правительства Мантуров стал первым вице-премьером.
Путин 16–17 мая посетит Китай с государственным визитом по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина. Планируется, что главы государств подпишут совместное заявление, а также ряд двусторонних документов.
К визиту Путина в Китай подготовили большой объём двусторонних документов, в том числе коммерческого характера, 14 мая сообщил помощник главы государства по международным делам Юрий Ушаков.