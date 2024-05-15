Москва, 15 мая, 2024, 21:28 — ИА Регнум. Премьер-министр России Михаил Мишустин назначил вице-премьера Дениса Мантурова председателем российской части межправительственной комиссии РФ и Китая по инвестиционному сотрудничеству. Соответствующее распоряжение опубликовали 15 мая на сайте нормативных актов.

Иван Шилов ИА Регнум

«Утвердить первого заместителя председателя правительства Российской Федерации Мантурова Д. В. председателем российской части межправительственной российской-китайской комиссии по инвестиционному сотрудничеству», — говорится в документе.

Этим же распоряжением Мишустин освободил от должности председателя комиссии назначенного на пост министра обороны Андрея Белоусова.

Как сообщало ИА Регнум, 15 мая президент России Владимир Путин подписал указ о включении Мантурова в наблюдательный совет госкорпорации «Ростех». Вместе с ним в совет вошли помощник главы государства Алексей Дюмин и министр промышленности и торговли Антон Алиханов.

Мантуров с 2012 года возглавлял Минпромторг. В июле 2022 года его также назначили вице-премьером. При утверждении нового правительства Мантуров стал первым вице-премьером.

Путин 16–17 мая посетит Китай с государственным визитом по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина. Планируется, что главы государств подпишут совместное заявление, а также ряд двусторонних документов.

К визиту Путина в Китай подготовили большой объём двусторонних документов, в том числе коммерческого характера, 14 мая сообщил помощник главы государства по международным делам Юрий Ушаков.