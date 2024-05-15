Братислава, 15 мая, 2024, 20:56 — ИА Регнум. Операция премьер-министра Словакии Роберта Фицо, на которого было совершено покушение, прошла успешно, его состояние стабильно, он находится в сознании. Об этом 15 мая сообщил словацкий телеканал TA3.

Jan KroslГЎk /AP/TASS

«Фицо успешно перенёс операцию, его состояние стабильное, он общается», — говорится в сообщении.

Отмечается, что злоумышленник ранил премьер-министра в живот, таз и повредил палец.

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Как сообщало ИА Регнум, на Фицо напали 15 мая в городе Гандлова, когда он вышел пообщаться с жителями. В него несколько раз выстрелил мужчина, стоявший в толпе. Пострадавшего на вертолёте отправили в больницу.

По сообщениям словацких СМИ, злоумышленника задержали. Якобы стрелял 71-летний сторонник либеральной партии «Прогрессивная Словакия» писатель Юрай Цинтула. Действующий президент Словакии Зузана Чапутова подтвердила задержание, но не назвала его имени.

Президент России Владимир Путин выразил негодование в связи в покушением на словацкого премьера. Он отметил мужество и силу духа Фицо и пожелал ему скорейшего выздоровления.

Фицо выступал за восстановление дружеских отношений с Россией, за что его в европейских СМИ называли пророссийским политиком. Директор Института системных политических исследований и гуманитарных проектов Анатолий Гагарин считает, что главу правительства попытались убить из-за его политических взглядов.