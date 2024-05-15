Врачи пока не могут остановить кровотечение у раненого Фицо, сообщили СМИ
Standard: врачи пока не смогли остановить кровотечение у раненого Фицо
Братислава, 15 мая, 2024, 20:39 — ИА Регнум. Врачи пока не смогли остановить кровотечение в брюшной полости у премьер-министра Словакии Роберта Фицо, раненного в результате покушения, сообщило издание Standard.
«Фицо находится в опасном для жизни состоянии, врачи не могут остановить его кровотечение», — говорится в сообщении.
Отмечается, что информацию о тяжёлом положении главы правительства подтвердили в администрации кабмина.
Как сообщало ИА Регнум, покушение на Фицо произошло 15 мая в городе Гандлова. После заседания кабмина он вышел поприветствовать местных жителей, в это время из толпы раздалось несколько выстрелов. Политика доставили в больницу
СМИ сообщили, что стрелявшего задержали. По предварительным данным, на жизнь премьера покушался 71-летний сторонник либеральной партии «Прогрессивная Словакия» писатель Юрай Цинтула, ранее выражавший ненависть к Фицо в соцсетях. Президент Словакии Зузана Чапутова подтвердила задержание стрелявшего.
Президент России Владимир Путин в связи с покушением в Гандлова направил Чапутовой телеграмму. Он назвал произошедшее чудовищным преступлением, вызывающим негодование.
Фицо неоднократно выступал против введения антироссийских санкций и отправки оружия киевскому режиму. Директор Института системных политических исследований и гуманитарных проектов Анатолий Гагарин назвал наиболее вероятной причиной покушения на словацкого премьера его политическую позицию, которая отличается от правил, принятых в ЕС.