Братислава, 15 мая, 2024, 20:39 — ИА Регнум. Врачи пока не смогли остановить кровотечение в брюшной полости у премьер-министра Словакии Роберта Фицо, раненного в результате покушения, сообщило издание Standard.

Jan KroslГЎk / AP/TASS

«Фицо находится в опасном для жизни состоянии, врачи не могут остановить его кровотечение», — говорится в сообщении.

Отмечается, что информацию о тяжёлом положении главы правительства подтвердили в администрации кабмина.

Как сообщало ИА Регнум, покушение на Фицо произошло 15 мая в городе Гандлова. После заседания кабмина он вышел поприветствовать местных жителей, в это время из толпы раздалось несколько выстрелов. Политика доставили в больницу

СМИ сообщили, что стрелявшего задержали. По предварительным данным, на жизнь премьера покушался 71-летний сторонник либеральной партии «Прогрессивная Словакия» писатель Юрай Цинтула, ранее выражавший ненависть к Фицо в соцсетях. Президент Словакии Зузана Чапутова подтвердила задержание стрелявшего.

Президент России Владимир Путин в связи с покушением в Гандлова направил Чапутовой телеграмму. Он назвал произошедшее чудовищным преступлением, вызывающим негодование.

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Фицо неоднократно выступал против введения антироссийских санкций и отправки оружия киевскому режиму. Директор Института системных политических исследований и гуманитарных проектов Анатолий Гагарин назвал наиболее вероятной причиной покушения на словацкого премьера его политическую позицию, которая отличается от правил, принятых в ЕС.