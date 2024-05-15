Екатеринбург, 15 мая, 2024, 20:40 — ИА Регнум. О благополучном завершении истории семьи Морозовых, приехавших много лет назад в РФ, но не получивших гражданства, сообщила корреспонденту ИА Регнум уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова.

пресс-служба Свердловского областного суда

Впрочем, сама эта история, по словам правозащитницы, выявила серьёзнейшую системную проблему, которую только предстоит разрешить.

Как рассказала Мерзлякова, семья Морозовых давно приехала в Свердловскую область из Казахстана, но в этом году едва не оказалась выдворенной из России просто потому, что члены семейства не прошли единственную формальную процедуру. Они не сдали своевременно дактилоскопию, то есть отпечатки пальцев. А когда явились с этой целью, на них составили протокол.

У Морозовых нет российского гражданства, но по сути они — наши соотечественники, подчеркнула правозащитница.

«Одному члену семьи они сделали гражданство. Но они говорят, что для них всё-таки финансово затруднительно сделать сразу на всех. Они работали на стройке. Были зарегистрированы, не была сделана только дактилоскопия. Они действительно просрочили прохождение этой процедуры. К ним пришли, вывели «под белы рученьки», составили протокол. Сразу в суд. И вынесли решение о выдворении. Сразу выдворение, даже не штраф. Штраф тоже ведь можно было предусмотреть», — рассказала собеседница ИА Регнум.

Однако, отметила омбудсмен, строительная организация, в которой работали члены семейства, выделила им юриста. Подключились и правозащитники. Сама Мерзлякова обратилась с ходатайством к главному судебному приставу Свердловской области с просьбой не применять меры по исполнению решения о выдворении до рассмотрения апелляционной жалобы судом региона.

«После того как сегодня утром (15 мая. — Прим. ред.) мы побеседовали с председателем областного суда, я просила ускорить апелляцию. Ну не должны русские люди сидеть в миграционном центре. На шестнадцать часов была назначена апелляция, и судебное постановление отменило решение суда первой инстанции. Их выпустили. Эта история закончилась благополучно. Дальше мы будем им помогать, оформлять гражданство, всё будет нормально», — рассказала Мерзлякова.

Однако правозащитница не исключила, что ситуаций, подобных той, в которой оказались Морозовы, по стране много. Просто далеко не все случаи попадают в поле зрения средств массовой информации.

При этом, по мнению Мерзляковой, необходимо внимательнее относиться к стремлению именно представителей коренных народов России обрести российское гражданство.

«Незащищённость наших людей — это системный сбой. Мы в СПЧ будем обсуждать миграционную проблематику, и я хочу в ней выделить блок коренных народов России», — поделилась правозащитница.

Как сообщало ИА Регнум, 2 апреля президент России Владимир Путин заявил, что российским властям следует кардинально обновить подходы к миграционной политике. Он поручил МВД совместно с другими ведомствами и спецслужбами, а также вместе с правительством и администрацией президента комплексно и детально проработать эти вопросы.

Глава государства также подчеркнул, что в Россию для жизни и работы должны приезжать только те, кто уважает её традиции, историю и язык. По его словам, это необходимо сделать решающим принципом в этом вопросе.