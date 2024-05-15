Москва, 15 мая, 2024, 20:29 — ИА Регнум. На Международной выставке-форуме «Россия» 15 мая прошла пленарная сессия «Технологическое лидерство: транспортная мобильность. Перспективы цифровизации транспортного комплекса и развития беспилотных технологий».

Рамиль Ситдиков/ Фотохост-агентство РИА Новости Дмитрий Баканов заместитель министра транспорта РФ

Главным вопросом для обсуждения стало влияние цифровизации на эффективность и безопасность работы транспорта, а также перспективы внедрения беспилотного движения в повседневное функционирование отрасли и создание новых отечественных ИТ-решений для модернизации грузовых и пассажирских перевозок.

Заместитель министра транспорта Дмитрий Баканов привёл наиболее значимые результаты в этой области. Так, он напомнил, что одним из самых заметных для россиян следствий цифровизации транспорта стал перевод продажи билетов почти на все виды общественного транспорта в удалённый цифровой формат. При этом в последнее время стало возможным оформлять таким образом не только обычные билеты, но и льготные проездные. Возможности беспилотного движения также удалось реализовать в самых разных видах транспорта — от городского наземного до авиационного и морского.

«Чуть более года назад мы запустили движение грузового беспилотного транспорта — это был особый вызов, поскольку иностранные вендоры отказались работать с нами. Но мы применили отечественные машины «КамАЗ». Начинали с трёх транспортных средств, сейчас их работает уже 15», — рассказал Баканов.

Рамиль Ситдиков/ Фотохост-агентство РИА Новости Дмитрий Баканов заместитель министра транспорта РФ

Он добавил, что порядка 100 тыс. БПЛА находятся в реестре Росавиации, 175 тыс. полётных заданий им дали за 2023 год. На железной дороге МЦК и «Ласточка» уже летом этого года начнут отрабатывать беспилотное движение, а с 2026 года в планах отказаться от машиниста, сообщил Баканов. Замминистра транспорта также рассказал, что в декабре 2023 года на форуме «Цифровая транспортация» дали старт автономному судовождению между портами Балтийск и Усть-Луга в Калининградской и Ленинградской областях.

«В прошлом году принят закон № 580-ФЗ, благодаря которому появилась система ГИС «Такси» — она помогает получать, продлевать или аннулировать лицензии, а также проверять легальность перевозок. Ею уже пользуются ежемесячно 2 млн граждан. Всё это приводит и к «обелению» рынка, и к повышению уровня безопасности перевозок», — заявил замминистра транспорта.

В свою очередь, заместитель председателя правления по интеллектуальным транспортным системам и цифровизации Госкомпании «Автодор» Виктория Эркенова рассказала об опыте внедрения на автотрассах компании современной системы управления дорожным движением, которая позволила сократить число ДТП примерно на 50%.

Рамиль Ситдиков/ Фотохост-агентство РИА Новости Заместитель председателя правления ГК «Автодор»Виктория Эркенова

«Система работает на основе видеокамер, которые в режиме реального времени с применением машинного зрения отслеживают ситуацию и выявляют, например, случаи остановки транспортных средств в неположенном месте, их движение задним ходом, а также выход на проезжую часть людей или животных. Кроме того, в систему поступают данные от метеостанций»,— рассказала Эркенова.

Одним из крупнейших разработчиков оборудования и IT-решений для подобных систем управления движением транспорта является концерн «Телематика», гендиректор которого Алексей Нащекин рассказал о том, как инновации помогают с каждым годом повышать уровень безопасности на дорогах.

Президент Sitronics Group Николай Пожидаев сообщил о высокой степени готовности концептуального решения, которое позволит запустить систему искусственного интеллекта в управлении водным транспортом. При этом генеральный директор ООО «Делотех» Борис Сопельник заявил, что в морских портах интеллектуальные системы управления уже работают.

Рамиль Ситдиков/ Фотохост-агентство РИА Новости генеральный директор ООО «ДЕЛОТЕХ» Борис Сопельник

Во время выступления технический директор компании «Яндекс беспилотные технологии» Дмитрий Круглов развеял страхи о том, что беспилотное движение оставит многих жителей без работы. Он отметил, что отрасль перевозок, в том числе грузовых, испытывает дефицит кадров, и беспилотные технологии пока работают именно на восполнение этого дефицита. Среди долгосрочных позитивных последствий развития этой сферы Круглов назвал и решение вопроса дорожного трафика. По его словам, после того как количество автоматически управляемых автомобилей на трассах превысит определённый критический уровень, пробок станет гораздо меньше.

Генеральный директор ООО «Синара Алгоритм» Кирилл Колесников осветил тему внедрения искусственного интеллекта на железнодорожном транспорте. В качестве яркого примера он привёл опыт концессии компании в Таганроге, которая взяла на себя цифровизацию работы местного трамвайного парка. Так беспилотные технологии помогли избавить сотрудников парка от значительной части ночной работы. Теперь движение транспорта по территории депо для обслуживания проводится в автоматизированном режиме.

Как сообщало 14 мая ИА Регнум, в пространстве Москвы на выставке-форуме «Россия» ближайший месяц посвятят проектам для молодёжи. Так с 14 мая по 12 июня состоятся встречи с представителями юношеских объединений, концерты и мастер-классы.

На выставке-форуме «Россия» 9 мая отметили День Победы. Там прошла торжественная линейка, организованная дирекцией выставки и «Движением первых». На следующий день, 10 мая, состоялся концерт «Песни Великой Победы». Хор Сретенского монастыря исполнил песни, посвящённые 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Международная выставка-форум «Россия» проходит на территории ВДНХ в Москве с 4 ноября до 8 июля 2024 года. В течение всего времени проведения выставки гостей ждут культурные мероприятия, насыщенная деловая и образовательная программа. Посетителям представили экспозиции 89 регионов, ведущих федеральных ведомств, корпораций и общественных организаций. Выставку «Россия» посетили 12 млн человек.