Каменка-Днепровская, Запорожская область, 15 мая, 2024, 19:36 — ИА Регнум. Не менее семи человек пострадали в результате удара украинской армии по Каменке-Днепровской, заявил глава комиссии по вопросам суверенитета Общественной палаты России, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов в Telegram-канале.

председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов

«Укронацисты воюют с детьми и стариками. На данный момент известно как минимум о семи пострадавших в результате обстрела боевиками ВСУ мирного города Каменка-Днепровская», — написал он.

Рогов отметил, что в одном из домов, по которому попал снаряд, жила пожилая пара с маленькой внучкой. Мужчина получил ранения в голову, живот и бедро, он в тяжёлом состоянии, его жену ранило в голову, а внучка уцелела благодаря тому, что за несколько секунд до атаки ушла в другую комнату.

Как передавало ИА Регнум, украинские войска нанесли удар по Каменке-Днепровской 15 мая. Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что обстрел был массированный, в центре города насчитали семь прилётов.

12 мая ВСУ обстреляли Белгород, применив тактический комплекс «Точка-У», а также РСЗО «Ольха» и Vampire. Один из боеприпасов попал в многоквартирный жилой дом, что привело к обрушению подъезда. По последним данным, погибли 17 человек, спасатели в ходе разбора завалов также обнаружили живыми 17 жителей.

Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что удар по Белгороду доказал потерю киевским режимом представлений о человечности. Она подчеркнула, что все, кто причастен к террористическим атакам на территории России, не смогут избежать наказания.