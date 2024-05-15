Братислава, 15 мая, 2024, 19:07 — ИА Регнум. У раненого в результате покушения премьер-министра Словакии Роберта Фицо произошло кровоизлияние в брюшной полости, сообщил 15 мая портал Standard со ссылкой на источник.

JAKUB GAVLAK /EPA/TASS

«Стрелок попал Фицо в живот, один удар пришёлся в бедренную кость, а один удар попал в плечо. У премьер-министра кровотечение в брюшной полости», — сообщил портал.

По данным местных СМИ, операция политика продолжается.

В профиле премьер-министра в Facebook (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) сообщали, что Фицо находится в «опасном для жизни состоянии». Эту информацию подтвердили и в канцелярии правительства Словакии.

На премьера Словакии совершили покушение 15 мая в городе Гандлов после заседания кабмина, когда Фицо вышел к общественности. На кадрах с места события видно, как Фицо не смог стоять на ногах, охрана, взяв политика под руки, помогла ему добраться до машины. Сообщалось о нескольких выстрелах. Они прозвучали вскоре после того, как кто-то крикнул политику: «Робо, иди сюда». После этого он упал на землю. Политика доставили в больницу в Братиславе на вертолёте.

Напавшего на политика задержали. По данным СМИ, злоумышленником оказался 71-летний сторонник либеральной партии «Прогрессивная Словакия» писатель Юрай Цинтула. Ранее он открыто выражал ненависть к Фицо в соцсетях.

Роберт Фицо, будучи лидером парламентской оппозиции, в апреле 2023 года выступал за прекращение поставок оружия Украине. При этом он называл самой большой бессмыслицей заявку Украины на вступление в Североатлантический альянс, а также отмечал, что антироссийские санкции негативно сказываются на жителях Словакии.