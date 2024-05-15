Столтенберг заявил о шоке из-за покушения на премьера Словакии Фицо
Вашингтон, 15 мая, 2024, 19:16 — ИА Регнум. Покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо шокировало генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга. Об этом он заявил на странице в соцсети X (бывший Twitter).
«Шокирован и потрясён покушением на премьер-министра Роберта Фицо. Желаю ему сил для скорейшего выздоровления», — написал генсек.
Он отметил, что мысленно с премьером, его близкими и народом Словакии.
Покушение на Фицо произошло 15 апреля. 71-летний сторонник либеральной партии «Прогрессивная Словакия» писатель Юрай Цинтула несколько раз выстрелил в премьера, когда тот вышел поприветствовать жителей после заседания кабмина. Уже известно, что нападавший стрелял из короткоствольного ружья, на которое имел разрешение.
На вертолёте премьера доставили в больницу с ранениями в область груди и живота. В партии Фицо отметили, что сохраняется угроза жизни и судьба пострадавшего решится в ближайшие несколько часов.
Президент Словакии Зузана Чапутова подтвердила, что нападавшего задержали. Она попросила общественность не делать поспешных выводов и дождаться информации от правоохранителей.
Фицо, ещё находясь в оппозиции, выступал против поставок оружия Украине. После его прихода к власти правительство страны заблокировало выделение Братиславой нового пакета военной помощи Киеву на 40,3 млн евро. Премьер обещал, что выступит против вступления Украины в НАТО. Политик также заявлял, что антироссийские санкции негативно отражаются на жителях Словакии.