Вашингтон, 15 мая, 2024, 19:16 — ИА Регнум. Покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо шокировало генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга. Об этом он заявил на странице в соцсети X (бывший Twitter).

Radovan Stoklasa / AP/TASS Премьер-министр Словакии Роберт Фицо перед пресс-конференцией в рамках выездного заседания кабинета министров

«Шокирован и потрясён покушением на премьер-министра Роберта Фицо. Желаю ему сил для скорейшего выздоровления», — написал генсек.

Он отметил, что мысленно с премьером, его близкими и народом Словакии.

Покушение на Фицо произошло 15 апреля. 71-летний сторонник либеральной партии «Прогрессивная Словакия» писатель Юрай Цинтула несколько раз выстрелил в премьера, когда тот вышел поприветствовать жителей после заседания кабмина. Уже известно, что нападавший стрелял из короткоствольного ружья, на которое имел разрешение.

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На вертолёте премьера доставили в больницу с ранениями в область груди и живота. В партии Фицо отметили, что сохраняется угроза жизни и судьба пострадавшего решится в ближайшие несколько часов.

Президент Словакии Зузана Чапутова подтвердила, что нападавшего задержали. Она попросила общественность не делать поспешных выводов и дождаться информации от правоохранителей.

Фицо, ещё находясь в оппозиции, выступал против поставок оружия Украине. После его прихода к власти правительство страны заблокировало выделение Братиславой нового пакета военной помощи Киеву на 40,3 млн евро. Премьер обещал, что выступит против вступления Украины в НАТО. Политик также заявлял, что антироссийские санкции негативно отражаются на жителях Словакии.