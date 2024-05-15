Москва, 15 мая, 2024, 18:52 — ИА Регнум. Мероприятия, посвященные Международному дню климата, прошли на международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ. Этот праздник отмечается 15 мая и призван привлечь внимание мирового сообщества к проблеме глобального потепления.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» Гости павильона «Роснефти» узнали о достижениях компании в области углеродного менеджмента

Гости павильона «Роснефти» узнали о достижениях компании в области углеродного менеджмента, о контроле за эмиссией метана, а также об уникальном лесоклиматическом проекте в Красноярском крае. Посетители смогли принять участие в мастер-классе по расчету персонального углеродного следа и тематических викторинах с призами, а также увидели реальное оборудование, которое применяется для мониторинга выбросов парниковых газов.

В кинозале павильона показали документальные фильмы, подготовленные совместно с учеными из МГУ: «Век Белого моря», рассказывающий о повторении «Дерюгинской съемки» вековой давности, «Хранители Севера» — о комплексной экспедиции «Роснефти» для изучения моржей и белых медведей у архипелагов Земля Франца-Иосифа и Новая Земля, а также «Архипелаг Земля» — про летнюю экспедицию на острова арктических морей.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» В Красноярском крае завершен подготовительный этап комплексного лесоклиматического проекта

В «Роснефти» отмечают, что активно поддерживают международные и национальные цели в области борьбы с изменением климата. Так, компания применяет современные технологические решения, позволяющие сокращать выборы парниковых газов. С 2020 года «Роснефть» реализуют программу по выявлению и устранению утечек метана с применением специальных технических средств для обнаружения источников эмиссии этого газа. В Красноярском крае завершен подготовительный этап комплексного лесоклиматического проекта, который должен привести к увеличению поглощения парниковых газов в объеме 10 млн тонн СО2-эквивалента.

Кроме того, одним из ключевых стратегических ориентиров «Роснефть» называет достижение углеродной нейтральности к 2050 году. Компания также уделяет большое внимание обучению сотрудников в области климатической проблематики и механизмов снижения углеродного следа.