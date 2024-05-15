Москва, 15 мая, 2024, 18:45 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин включил в наблюдательный совет «Ростеха» первого вице-премьера Дениса Мантурова, помощника главы государства Алексея Дюмина и министра промышленности и торговли Антона Алиханова. Указ президента опубликовали 15 мая на официальном интернет-портале правовой информации.

«Назначить членами наблюдательного совета государственной корпорации по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции «Ростех» следующих лиц: Мантуров Д. В., Алиханов А. А., Дюмин A. Г.», — говорится в документе.

Кроме того, указом прекращаются полномочия двух членов набсовета — советника президента и спецпредставителя по международному сотрудничеству в сфере транспорта Игоря Левитина и министра здравоохранения Михаила Мурашко.

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