* — физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом

Москва, 15 мая, 2024, 18:33 — ИА Регнум. После того как выяснилось, что диалог с главой киевского режима Владимиром Зеленским оказался пранком, проживающий в Израиле музыкант Андрей Макаревич (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) поспешил публично оправдаться и появился в эфире «Дождя» (внесён Минюстом России в список иноагентов).

«У меня не было ни малейшего сомнения, что это фейк. Те, кто это сделал, не получили то, что хотели получить», — убеждал музыкант.

По словам артиста, беседа с российскими пранкерами состоялась почти полгода назад, а опубликованное Вованом (Владимир Кузнецов) и Лексусом (Алексей Столяров) видео он назвал «дурацкой фальшивкой». Музыкант оправдывался, говоря, что при монтаже якобы «подклеивали к одним вопросам совсем другие ответы».

«Сомневаюсь, что кто-то в суде примет это во внимание!»— поспешил добавить Макаревич.

В опубликованном 13 мая интервью с российскими пранкерами сбежавший из России музыкант заявил, что желает победы Украине и «считает до неё дни». На вопрос пранкеров, готов ли Макаревич помогать ВСУ, тот ответил, что в будущем, возможно, посодействует украинской армии.

В беседе артист также выразил готовность выступить в Киеве «в первый же день победы Украины». Говоря о России, Макаревич заявил, что в стране якобы практически не осталось думающих людей.

Российский пранкер Вован (Владимир Кузнецов) после обнародования видео с Макаревичем, назвал глупым и комичным мнение музыканта о том, что история нацизма на Украине якобы является лишь пропагандой. При этом он обратил внимание на интересное лицемерие музыканта, который всегда как бы против пропаганды, однако посоветовал главе киевского режима работать с информацией. чтобы доносить до Запада точку зрения киевских властей.

Позднее, 13 мая, Таганский суд назначил Макаревичу штраф в размере 30 тысяч рублей за нарушение порядка деятельности иноагента.

Артисту также пригрозили уголовным делом за уклонение от статуса иноагента. Комментируя это, доктор юридических наук Лев Бертовский заявил, что любой гражданин России, признанный иноагентом и нарушивший правила деятельности таких граждан, может стать фигурантом уголовного дела. Эксперт добавил, что нарушение может повлечь за собой как штраф, так и заключение.