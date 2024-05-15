Братислава, 15 мая, 2024, 18:17 — ИА Регнум. Момент покушения на премьер-министра Словакии Роберта Фицо попал на видео.

Соцсети Момент покушения на премьер-министра Словакии Роберта Фицо

На политика совершили покушение 15 мая после заседания кабмина, когда он вышел к общественности. Выстрелы прозвучали вскоре после того, как кто-то крикнул политику: «Робо, иди сюда». После этого Фицо упал на землю. Раненого доставили в больницу Братиславы на вертолёте. Его состояние оценивается как очень тяжёлое.

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Нападавшего на политика задержали. Как пишут СМИ, в премьера стрелял 71-летний мужчина из города Левице. О мотивах стрелявшего пока не сообщалось.

По данным Plus7Dni, злоумышленником оказался 71-летний сторонник либеральной партии «Прогрессивная Словакия» писатель Юрай Цинтула. Ранее он открыто выражал ненависть к Фицо в соцсетях.

Президент Словакии Зузана Чапутова подтвердила задержание стрелявшего в Фицо. Она попросила общественность воздержаться от поспешных выводов и дождаться информации от правоохранителей. Также она подчеркнула, что самое главное сейчас — восстановление премьера.

Правительство Фицо в ноябре прошлого года заблокировало выделение Словакией нового пакета военной помощи Украине на сумму €40,3 млн. Он заявил, что поставки оружия Киеву только увеличивают количество погибших. Премьер-министр также заявил, что не поддержит заявку Украины на членство в НАТО.

Фицо выступает с осуждением санкций против России, отмечая, что они вредят жителям Словакии. Он высказал в одном из своих выступлений мнение о том, что Россия не заинтересована в третьей мировой войне. По словам премьер-министра, украинский конфликт можно было погасить в самом начале, но «кто-то сказал украинцам, что это не надо делать».