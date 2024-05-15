Грозный, 15 мая, 2024, 18:03 — ИА Регнум. Парламент Чечни большинством голосов избрал новым спикером Шаида Жамалдаева, который ранее был заместителем председателя законодательного собрания. Об этом 15 мая сообщил глава региона Рамзан Кадыров в Telegram-канале.

Саид Царнаев /РИА Новости Шаид Жамалдаев

«Новым председателем парламента Чеченской Республики был избран наш дорогой и уважаемый Шаид Жамалдаев, соратник первого президента ЧР Ахмата-Хаджи Кадырова», — написал он.

Кадыров выразил уверенность, что Жамалдаев как опытный управленец легко справится с возложенными на него обязанностями.

Глава региона также отметил заслуги бывшего спикера Магомеда Даудова и заявил, что он сможет применить свой талант руководителя в другой сфере.

Как ранее передавало ИА Регнум, Даудов объявил о досрочном сложении полномочий после девяти лет работы на посту председателя парламента Чечни. Он добавил, что предварительно посовещался с Кадыровым. Экс-глава парламента заявил, что пока не знает, какой ему поручат пост.

В августе 2023 года глава Чечни сообщил, что президент России Владимир Путин присвоил Даудову звание генерал-майора МВД. Как отметил Кадыров, Даудов в том числе курирует работу регионального оперативного штаба по проведению СВО.