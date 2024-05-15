Лондон, 15 мая, 2024, 18:31 — ИА Регнум. Судостроительной компании из Северной Ирландии Harland & Wolff, построившей в 1909–1911 годах крупнейший на тот пассажирский лайнер «Титаник», без государственной поддержки грозит закрытие. Об этом сообщила газета The Times со ссылкой на источник.

В Лондоне ожидают, что глава британского Министерства финансов Джереми Хант заблокирует пакет финансовой помощи в размере 200 млн фунтов стерлингов ($252 млн), который позволил бы компании продолжить деятельность, отметило издание. Стоимость верфи оценивали всего в 20 млн фунтов. У нее серьёзные финансовые проблемы, которые не решить без поддержки государства.

Для предоставления госкредита компания должна была пройти ряд специальных проверок. Однако глава Минфина разрешил чиновникам отклонить заявку на помощь в случае необходимости, заявил источник. В газете отметили, что представители правительства и компании поспешили оспорить решение, ведь переговоры по предоставлению дотации продолжаются.

В 2019 году Harland & Wolff переходила под внешнее управление из-за долгов.

Компания вела деятельность 162 года. В начале прошлого века строительством судов под её началом занимались более 30 тыс. человек. В годы Второй мировой войны с верфи сошли 140 военных кораблей, 123 торговых судна, а также более 500 танков.

Печально известный «Титаник» спустили на воду 31 мая 1911 года. Конструктором лайнера был исполнительный директор Harland & Wolff Томас Эндрюс. Он погиб в результате крушения судна 15 апреля 1912 года. Тогда лайнер столкнулся с айсбергом в водах Северной Атлантики и затонул через 2 часа 40 минут.

В 2022 году сообщалось, что на базе Harland & Wolff проведут окончательную сборку трех британских военно-транспортных кораблей поддержки. Сумма контракта составляла 1,6 миллиарда фунтов стерлингов, а ввод кораблей планировали на 2032 год.