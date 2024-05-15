Словакия, 15 мая, 2024, 18:04 — ИА Регнум. Ранивший премьер-министра Словакии Роберта Фицо мужчина стрелял из короткоствольного ружья, на которое имел разрешение, сообщило 15 мая словацкое издание Denník N.

IMAGO/Christian Spicker /www. imago-images.de / Global Look Press
Роберт Фицо

Покушение совершил 71-летний мужчина, приехавший в город Гандлов, где Фицо проводил выездное заседание кабинета министров, из города Левице. Полиция установила личность мужчины.

Охрана эвакуирует раненного во время покушения премьера Словакии

Как сообщало ИА Регнум, Фицо 15 мая получил тяжёлые ранения в результате покушения. Когда премьер-министр Словакии вышел на улицу после заседания правительства, чтобы поговорить с людьми, прозвучал окрик из толпы. «Робо, иди сюда», — крикнул человек из толпы и открыл стрельбу.

Фицо упал на землю, охрана подхватила его и помогла добраться до автомобиля. Раненого на вертолёте доставили в больницу Братиславы. Врачи оценили его состояние как крайне тяжёлое. Фицо получил несколько ранений, в том числе в живот.

Правительство Фицо в ноябре прошлого года заблокировало выделение Словакией нового пакета военной помощи Украине на сумму €40,3 млн. Он заявил, что поставки оружия Киеву только увеличивают количество погибших. Премьер-министр в январе заявил, что не поддержит заявку Украины на членство в НАТО.

Фицо неоднократно выступал с осуждением санкций против России, отмечая, что они вредят жителям Словакии. Он высказал в одном из своих выступлений мнение о том, что Россия не заинтересована в третьей мировой войне. По словам премьер-министра, украинский конфликт можно было погасить в самом начале, но «кто-то сказал украинцам, что это не надо делать».