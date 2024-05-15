Словакия, 15 мая, 2024, 18:04 — ИА Регнум. Ранивший премьер-министра Словакии Роберта Фицо мужчина стрелял из короткоствольного ружья, на которое имел разрешение, сообщило 15 мая словацкое издание Denník N.

IMAGO/Christian Spicker /www. imago-images.de / Global Look Press Роберт Фицо

Покушение совершил 71-летний мужчина, приехавший в город Гандлов, где Фицо проводил выездное заседание кабинета министров, из города Левице. Полиция установила личность мужчины.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3889079" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Охрана эвакуирует раненного во время покушения премьера Словакии

Как сообщало ИА Регнум, Фицо 15 мая получил тяжёлые ранения в результате покушения. Когда премьер-министр Словакии вышел на улицу после заседания правительства, чтобы поговорить с людьми, прозвучал окрик из толпы. «Робо, иди сюда», — крикнул человек из толпы и открыл стрельбу.

Фицо упал на землю, охрана подхватила его и помогла добраться до автомобиля. Раненого на вертолёте доставили в больницу Братиславы. Врачи оценили его состояние как крайне тяжёлое. Фицо получил несколько ранений, в том числе в живот.

Правительство Фицо в ноябре прошлого года заблокировало выделение Словакией нового пакета военной помощи Украине на сумму €40,3 млн. Он заявил, что поставки оружия Киеву только увеличивают количество погибших. Премьер-министр в январе заявил, что не поддержит заявку Украины на членство в НАТО.

Фицо неоднократно выступал с осуждением санкций против России, отмечая, что они вредят жителям Словакии. Он высказал в одном из своих выступлений мнение о том, что Россия не заинтересована в третьей мировой войне. По словам премьер-министра, украинский конфликт можно было погасить в самом начале, но «кто-то сказал украинцам, что это не надо делать».