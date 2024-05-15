Москва, 15 мая, 2024, 17:58 — ИА Регнум. Журналисты ИА Регнум побывали на улице Грибоедова в Краснодаре, на которой располагается коттедж, отданный в качестве взятки главному кадровику Минобороны РФ Юрию Кузнецову. Местные жители рассказали, что дом разделён на отдельные квартиры, в которых проживают несколько семей.

Кадр из видео

Трёхэтажный особняк, который предприниматель Лёва Мартиросян, по данным следствия, передал в качестве взятки генералу-лейтенанту Юрию Кузнецову, внешне ничем не примечателен и больше напоминает офисное здание, чем личный особняк коррупционера. На первом этаже коттеджа располагается продуктовый магазин «Рай», а остальные этажи больше напоминает многоквартирный дом. Местные жители рассказали журналисту ИА Регнум, что в доме проживает много людей, которые между собой никак не связаны.

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«Я не знаю, купили эти люди там квартиры или просто снимают, но народу там живёт прилично. На районе все знают, что это просто квартирный дом, таких в Краснодаре и вообще в крае очень много. Особенно много в нашем городе и в Сочи», — рассказал местный житель Дмитрий.

14 мая стало известно, что в отношении генерал-лейтенанта Юрия Кузнецова было возбуждено уголовное дело по статье о получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). В ходе обысков у него нашли крупную сумму денег, украшения и коллекцию часов. Позже стало известно, что взятка Кузнецову была предоставлена в виде коттеджа на улице Грибоедова в Краснодаре, стоимостью около 30 млн рублей.

Как сообщало ИА Регнум со ссылкой на источник, летом 2022 года администрация Краснодара подавала иск в суд из-за незаконной постройки этого дома на улице Грибоедова и требовали снести здание. Но бизнесмен Лёва Мартиросян доказал, что его частная собственность соответствует всем градостроительным и санитарным нормам. В итоге судья Прикубанского районного суда, где рассматривалось дело, отказал администрации в удовлетворении иска о сносе, сославшись на то, что данный коттедж не несёт никаких негативных последствий городу и здоровью граждан, да и построен, по мнению суда, с соблюдением строительных, экологических и санитарно-гигиенически норм. Также, согласно техническому заключению, снос коттеджа только навредит городу.