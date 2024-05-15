Появилось видео коттеджа-взятки генерала Кузнецова
Появилось видео коттеджа-взятки генерала Кузнецова, который пытались снести власти Краснодара
Москва, 15 мая, 2024, 17:58 — ИА Регнум. Журналисты ИА Регнум побывали на улице Грибоедова в Краснодаре, на которой располагается коттедж, отданный в качестве взятки главному кадровику Минобороны РФ Юрию Кузнецову. Местные жители рассказали, что дом разделён на отдельные квартиры, в которых проживают несколько семей.
Трёхэтажный особняк, который предприниматель Лёва Мартиросян, по данным следствия, передал в качестве взятки генералу-лейтенанту Юрию Кузнецову, внешне ничем не примечателен и больше напоминает офисное здание, чем личный особняк коррупционера. На первом этаже коттеджа располагается продуктовый магазин «Рай», а остальные этажи больше напоминает многоквартирный дом. Местные жители рассказали журналисту ИА Регнум, что в доме проживает много людей, которые между собой никак не связаны.
«Я не знаю, купили эти люди там квартиры или просто снимают, но народу там живёт прилично. На районе все знают, что это просто квартирный дом, таких в Краснодаре и вообще в крае очень много. Особенно много в нашем городе и в Сочи», — рассказал местный житель Дмитрий.
14 мая стало известно, что в отношении генерал-лейтенанта Юрия Кузнецова было возбуждено уголовное дело по статье о получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). В ходе обысков у него нашли крупную сумму денег, украшения и коллекцию часов. Позже стало известно, что взятка Кузнецову была предоставлена в виде коттеджа на улице Грибоедова в Краснодаре, стоимостью около 30 млн рублей.
Как сообщало ИА Регнум со ссылкой на источник, летом 2022 года администрация Краснодара подавала иск в суд из-за незаконной постройки этого дома на улице Грибоедова и требовали снести здание. Но бизнесмен Лёва Мартиросян доказал, что его частная собственность соответствует всем градостроительным и санитарным нормам. В итоге судья Прикубанского районного суда, где рассматривалось дело, отказал администрации в удовлетворении иска о сносе, сославшись на то, что данный коттедж не несёт никаких негативных последствий городу и здоровью граждан, да и построен, по мнению суда, с соблюдением строительных, экологических и санитарно-гигиенически норм. Также, согласно техническому заключению, снос коттеджа только навредит городу.