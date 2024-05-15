Москва, 15 мая, 2024, 17:36 — ИА Регнум. Франция и Нидерланды решили добиваться от Евросоюза санкций в отношении любого финансового учреждения в мире, которые якобы помогают России в поставках технологий и товаров для производства вооружения, сообщило 15 мая агентство Reuters.

Иван Шилов ИА Регнум

«Нидерланды и Франция предлагают ввести правовую базу, предусматривающую запрет на операции с финансовыми учреждениями в России или других третьих странах», — следует из документа, с которым ознакомилось агентство.

Инициатива предусматривает запрет на ведение бизнеса с любым финансовым учреждением, которое, по мнению ЕС, прямо или косвенно помогает российским военным получать находящиеся под санкциями товары и технологии двойного назначения. По мнению Брюсселя, такой запрет якобы станет мощным стимулом для финансовых институтов Ближнего Востока, Турции и Китая.

По данным агентства, против этой инициативы может выступить Венгрия и, возможно, Германия, стремящаяся не ставить под угрозу деловые контакты с Китаем.

Как сообщало 7 мая ИА Регнум, Европейский союз предложил ввести ограничения в отношении 11 судов, в том числе танкеров, которые, по мнению Брюсселя, якобы помогают России обходить санкции. Запрет, как сообщалось, распространится на страхование и обслуживание судов, смену экипажа, услуги по погрузке и разгрузке.

Евросоюз планирует в 14-м пакете санкций против России, который могут ввести в июне, запретить европейским странам использовать Систему передачи финансовых сообщений Центробанка, заменившей SWIFT. В новый пакет рестрикций также собрались включить меры по усилению ограничений на полёты для российских самолётов.

Президент Владимир Путин при этом заявлял, что санкции США и ЕС сыграли положительную роль для развития России. Санкции стали стимулом для повышения экономического и финансового суверенитета, отмечал глава государства. В мае Путин добавил, что введённые Западом многочисленные антироссийские санкции принесли обратный результат, экономика России растёт.