Москва, 15 мая, 2024, 17:19 — ИА Регнум. Освоение новейших вооружений является одним из ключевых вопросов. В этом направлении Россия должна быть на шаг впереди. Об этом 15 мая на совещании по вопросам развития оборонно-промышленного комплекса заявил президент Владимир Путин.

РИА Новости/Сергей Мамонтов

«Мы знаем, что, чем эффективнее средства поражения, чем они более точные, чем они более мощные, тем меньше у нас потерь, а это ключевой вопрос при ведении вооружённой борьбы. Для нас во всяком случае», ― подчеркнул глава государства.

Он добавил, что кто быстрее осваивает новейшие средства вооружённой борьбы, тот и побеждает. Для этого, по словам Путина, у России есть всё.

«Мы должны быть на шаг впереди. У нас для этого все есть, за последние годы сделано для этого немало. Нужно удвоить, утроить наши усилия на этом направлении», ― поручил президент.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Путин заявил о необходимости обеспечить потребности Вооружённых сил России, а также обязательства страны по экспортным поставкам вооружений.

Сергей Шойгу, занимавший пост министра обороны, 23 апреля сообщил, что доля современных образцов вооружения в войсках противовоздушной и противоракетной обороны составляет 82%. При этом её планируют увеличить до 85%. Он отметил, что оснащение войск ПВО и ПРО перспективным вооружением является одним из приоритетных направлений развития воздушно-космических сил.

Шойгу сообщил, что в 2024 году в войска поступят первые образцы зенитной ракетной системы нового поколения С-500 в двух модификациях — ЗРК дальнего действия и комплексы противоракетной обороны. Кроме того, в войска отправят зенитные ракетные комплексы С-300В4, С-400, Тор-М2У и Бук-М3, а также радиолокационные станции нового поколения.

Путин 23 февраля заявил, что Россия с учётом боевого опыта продолжит укреплять Вооружённые силы, проводить постоянное техническое переоснащение и модернизацию. Российский лидер напомнил, что на сегодняшний день доля современного вооружения и техники в стратегических ядерных силах достигла 95%, а в морской составляющей «ядерной триады» — почти 100%.