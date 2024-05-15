Каменка-Днепровская, Запорожская область, 15 мая, 2024, 17:19 — ИА Регнум. Украинская армия 15 мая обстреляла город Каменка-Днепровская в Запорожской области, есть пострадавшие, сообщил губернатор Евгений Балицкий в Telegram-канале.

Presidential Office of Ukraine/Global Look Press

«Идёт массированный террористический обстрел Каменки-Днепровской со стороны ВСУ. Около семи прилётов зафиксировано в районе центра города», — написал глава региона.

На месте обстрела медики оказывают помощь пострадавшим.

Глава региона призвал жителей города сохранять спокойствие и перейти в укрытия, а тем, кто находится дома, до стабилизации обстановки не выходить на улицу.

Как сообщало ИА Регнум, в результате ракетного удара, нанесённого ВСУ 12 мая по жилому районе Белгорода, погибли 17 человек. Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что киевским режим воюет с мирными жителями и утратил понятия о человечности.

Постпред России при ООН Василий Небензя назвал Запад соучастником преступлений киевского режима на заседании Совбеза международной организации.

Минобороны сообщило, что расчёты РСЗО «Ураган» нанесли удар опорным пунктам ВСУ на правом берегу Днепра. В Запорожской области российские военные полностью освободили от ВСУ село Работино.