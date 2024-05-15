Москва, 15 мая, 2024, 16:52 — ИА Регнум. Необходимо обеспечить потребности Вооружённых сил России, а также обязательства страны по экспортным поставкам вооружений. Об этом 15 мая на встрече с командующими войсками военных округов заявил президент России Владимир Путин.

ИЗВЕСТИЯ / Александр Полегенько

Российский лидер представил командующим войсками военных округов нового министра обороны Андрея Белоусова. Он сообщил, что в последнее время Белоусов уделял внимание разработкам двойного назначения, в том числе развитию беспилотников.

«Кроме всего прочего, Андрей Рэмович в последнее время по моему поручению занимался некоторыми вещами двойного назначения, в частности, развитием беспилотных летательных и других беспилотных аппаратов. То же самое делал и (бывший министр обороны. ― Прим. ред.) Сергей Кужугетович по линии министерства обороны», ― сказал Путин.

Как сообщало ИА Регнум, Сергей Шойгу 1 мая указал на необходимость наращивать объёмы и качество поставок вооружения и техники в войска для поддержания требуемых темпов наступления в зоне специальной военной операции. Он подчеркнул, что центральные органы военного управления уже заключили госконтракты с предприятиями промышленности с учётом их полной загрузки и максимального сокращения сроков изготовления образцов вооружения и военной техники.

Шойгу поручил сократить сроки ремонта военной техники, а также нарастить оборотные фонды запчастей и комплектующих на передовой и в тыловых районах.

Андрей Белоусов 14 мая в качестве кандидата на пост министра обороны России обозначил приоритетные задачи оборонного ведомства. В их числе он назвал обеспечение военнослужащих современными вооружением и техникой в зоне специальной военной операции. Белоусов также отметил, что самый насущный вопрос сейчас — поставка боеприпасов, ракет, беспилотников, средств радиоэлектронной борьбы войскам, находящимся в зоне СВО.