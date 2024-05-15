Москва, 15 мая, 2024, 16:30 — ИА Регнум. Российские Вооружённые силы при проведении спецоперации должны быть обеспечены всем необходимым, заявил 15 мая президент Владимир Путин на совещании по развитию оборонно-промышленного комплекса.

ИЗВЕСТИЯ / Александр Полегенько

«Нам всем вместе нужно обеспечить потребности Вооружённых сил России для эффективной работы в зоне боевого соприкосновения в рамках проведения специальной военной операции», — заявил Путин.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3889059" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Пунин на совещании с командующими военных округов

Глава государства подчеркнул, что для развития оборонных отраслей производства нужно сделать «ещё больше». Он добавил, что уже сделано немало.

Как сообщало ИА Регнум, президент заявил, что бюджетные затраты на нужды обороны и на безопасность дают толчок промышленности и увеличивают количество рабочих мест в стране. Кроме того, растёт потребность в кадрах и в расширении предприятий.

Президент отметил, что соотношение гражданской и военной продукции должно отвечать интересам страны. Он подчеркнул, что соотношение между «пушками и маслом» должно органически вписываться в общую стратегию развития России.