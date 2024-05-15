Братислава, 15 мая, 2024, 16:26 — ИА Регнум. Премьер-министра Словакии Роберта Фицо в ходе стрельбы 15 мая после заседания правительства ранили в брюшную полость, сообщило агентство Teraz.

Global Look Press/IMAGO/ALEX HALADA Роберт Фицо

По информации издания, в главу правительства стреляли, когда он вышел поприветствовать граждан. Как рассказали свидетели, было несколько выстрелов, после чего Фицо упал.

По предварительным данным, стрелявшего задержали. Полиция оцепила место происшествия.

Как сообщало ИА Регнум, стрельба по словацкому премьер-министру началась после выкрика из толпы: «Робо, иди сюда». Раненого Фицо доставили в больницу на вертолёте.

Фицо, находясь в оппозиции, выступал против поставок оружия Украине. После его прихода к власти правительство в ноябре 2023 года заблокировало выделение военной помощи киевскому режиму на €40,3 млн. Политик также заявлял, что не поддержит вступление Украины в НАТО. В апреле 2024 года Фицо заявил, что Словакия заинтересована в дружеских отношениях с Россией.