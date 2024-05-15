Краснодар, 15 мая, 2024, 16:23 — ИА Регнум. Женщину, которая бросила свою трёхлетнюю дочь в одном из краснодарских супермаркетов, нашли, сообщили 15 мая в пресс-службе управления МВД по Краснодарскому краю.

Официальный канал ГУ МВД России по Краснодарскому краю

«Правоохранители обнаружили горе-мать в поезде Кисловодск — Санкт-Петербург», — сообщили в полиции.

Ведомство уточнило, что безработная женщина, оставив дочь в магазине, села в автобус и доехала на нём до Кропоткина, где села в проходящий поезд. Женщине 36 лет, она безработная, приехала в Краснодар из Сургута.

Женщину вернули в Краснодар для выяснения обстоятельств случившегося. Она пройдёт психиатрическую экспертизу. Как отметили в МВД, её дочь вне опасности, она находится в медицинском учреждении.

МВД опубликовало видео, на котором женщина, сидя в машине, рассказала, почему бросила ребёнка. По её словам, она ушла из дома, поругавшись со всеми родственниками. Женщина с ребёнком побывала в нескольких городах. Ребёнка оставила в магазине, потому что у неё не было денег, пояснила она.

Как сообщало ИА Регнум, приехавшая из Сургута в Краснодар женщина оставила трёхлетнюю дочь в тележке для продуктов в супермаркете. Девочку обнаружили сотрудники магазина и позвонили в полицию.

Инцидент произошёл в магазине «Магнит» на улице Суворова. Женщина зашла с девочкой на руках, положила её в тележку и быстро вышла. Её действия зафиксировала камера видеонаблюдения.