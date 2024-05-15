Москва, 15 мая, 2024, 15:39 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин представил командующим войсками военных округов нового министра обороны Андрея Белоусова на встрече, которая состоялась в Кремле 15 мая.

РИА Новости/Григорий Сысоев Андрей Белоусов

«Новым Министром обороны назначен Белоусов Андрей Рэмович», — заявил президент на встрече.

Глава государства отметил, что назначение Белоусова министром обороны связано с тем, что расходы на военную составляющую растут. Путин напомнил, что в середине 1980-х годов совокупные расходы Советского Союза на оборону и безопасность составляли примерно 13%. В 2024 году расходы на оборону и безопасность составят примерно 8,7%, сообщил президент. Он отметил, что это всё же солидная величина и необходимо распорядиться этим большим ресурсом эффективно.

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