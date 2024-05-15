Москва, 15 мая, 2024, 15:35 — ИА Регнум. Изменений в структуре Генштаба Вооружённых сил нет и не планируется. Об этом 15 мая заявил президент России Владимир Путин на встрече с командующими войсками военных округов.

Кадр из видео

«Что касается самого Генерального штаба и всей структуры, которая обеспечивает боевую работу, здесь никаких изменений нет и не планируется. Хочу, чтобы это было всем понятно», — подчеркнул глава государства.

Он добавил, что тот блок боевой работы, который сложился, ритмично функционирует и действует успешно.

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