Москва, 15 мая, 2024, 17:05 — ИА Регнум. Дорожная полиция Санкт-Петербурга поддержала идею полного запрета передвижения по тротуарам на электросамокатах. Об этом сообщил заместитель начальника управления ГИБДД в городе и Ленинградской области Игорь Никишин в рамках конференции «Кикшеринг».

ИЗВЕСТИЯ / Константин Кокошкин

«Управление, задача которого — обеспечение безопасности жизни и здоровья граждан, выступает категорически против передвижения средств индивидуальной мобильности по городским тротуарам», — отметил Никишин.

Движение электросамокатов стало причиной роста числа ДТП. По данным ведомства, в 2023 году было зарегистрировано 178 таких случаев. Один человек погиб, 177 пострадали. В 2024 году уже оформили 41 ДТП с участием СИМ, в которых пострадал 41 человек.

Начальник отдела информации и общественных связей петербургского главка МВД Вячеслав Степченко оценил безопасность на тротуарах как нулевую из-за движения СИМ. Он отметил, что участвовать в урегулировании ситуации должна не только полиция, но и городские власти, сообщала «Фонтанка».

26 апреля региональное управление МВД в Санкт-Петербурге сообщало о самокатчике, который сбил ребёнка и скрылся. Пострадавшего мальчика госпитализировали в тяжёлом состоянии. Полиция нашла и задержала 21-летнего местного жителя. Возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации транспортных средств (ч. 1 ст. 286 УК РФ).

За несколько дней до этого, 22 апреля. стало известно, что председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после наезда 52-летней жительницы Санкт-Петербурга на пятилетнего ребёнка. Она также скрылась с места ДТП, а пострадавшего госпитализировали с травмой головы.

16 апреля член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Артём Шейкин сообщил о внесении в Госдуму проекта о штрафах для электросамокатчиков и велосипедистов. Он предусматривает наказания за пьяную езду, за езду на одном самокате одновременно нескольких человек, за перевозку детей, а также штраф за оставление водителем средства передвижения места ДТП — до 5 тыс. рублей.