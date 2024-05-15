Истра, Московская область, 15 мая, 2024, 15:13 — ИА Регнум. Один человек пострадал на трассе на пересечении ЦКАД и Волоколамского шоссе в Подмосковье из-за того, что водитель манипулятора снёс конструкцию с камерами и указателями. Об этом 15 мая сообщила пресс-служба региональной Госавтоинспекции.

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Отмечается, что дорожно-транспортное происшествие произошло около 13:10 на 313-м километре ЦКАД.

«По предварительной информации, водитель, управляя грузовой машиной, допустил повреждение металлической конструкции с указателем, после чего последний упал на двигавшийся в попутном направлении автомобиль «Нива», — сообщили в ведомстве.

Там добавили, что в результате происшествия пострадал водитель «Нивы», ему оказали медицинскую помощь.

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Как передавало ИА Регнум, автокран КамАЗ опрокинулся на припаркованные машины на юго-востоке Москвы. Во время разгрузочных работ он начал заваливаться и в результате завалился на бок с выпущенной стрелой. Повреждения получили не менее пяти припаркованных автомобилей.