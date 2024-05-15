Москва, 15 мая, 2024, 15:16 — ИА Регнум. Москва не обращалась к Еревану с предложением вывести всех российских пограничников с территории Армении, заявила 15 мая на брифинге официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова.

Сергей Бобылев/ТАСС

«Не соответствуют действительности предположения о том, что российская сторона якобы предлагала полностью вывести своих пограничников с территории Армении, это неправда», — сказала она.

Захарова отметила, что после встречи президента России Владимира Путина и премьер-министра Армении Никола Пашиняна появилось много спекуляций и домыслов о том, что они обсуждали. Лидеры стран на этих переговорах по просьбе Еревана обсуждали вывод российских пограничников из ряда приграничных с Азербайджаном территорий в связи с выполнением всех задач, сообщила дипломат.

Как сообщало ИА Регнум, Пашинян прилетал в Москву с рабочим визитом 8 мая. Его встреча с Путиным длилась около часа. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на следующий день сообщил, что лидеры стран согласовали вывод российских военных из ряда приграничных районов Армении.

Ереван и Баку начали работы по делимитации армяно-азербайджанской границы. 23 апреля в рамках этого процесса установили первый столб. При этом Армения согласилась уступить Азербайджану ряд приграничных сёл в Тавушской области, что вызвало недовольство многих армянских граждан. 14 мая в Ереване прошёл многотысячный протестный митинг, участники которого потребовали отставки Пашиняна.