Москва, 15 мая, 2024, 14:54 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин 15 мая провёл встречу с бывшим вице-премьером Викторией Абрамченко, бывшим министром энергетики Николаем Шульгиновым и бывшим главой Минспорта Олегом Матыциным, которые не вошли в новый состав правительства. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Гавриил Григоров/ТАСС Президент РФ Владимир Путин и бывший министр энергетики РФ Николай Шульгинов

Российский лидер поблагодарил за работу Абрамченко, которая во время работы в правительстве курировала экологию и агропромышленный комплекс.

«Вы многое сделали. Знаю, что работали активно и всегда, что называется, с душой, любили предмет, которым занимались, и уделяли этому должное внимание», ― подчеркнул российский лидер.

Он предложил бывшему вице-премьеру поговорить о продолжении карьеры, отметив, что есть варианты.

В свою очередь, Абрамченко поблагодарила президента за большое внимание экологии, вопросам охраны природы и рационального природопользования, напомнив, что в новом указе о национальных целях развития экологическое благополучие названо в качестве самостоятельной национальной цели.

«И особые слова благодарности я бы хотела передать от метеорологов, лесников и инспекторского состава. Вы приняли решение о повышении заработных плат для этих категорий работников», ― сказала бывшая вице-премьер.

Владимир Путин также выразил слова благодарности бывшему министру энергетики Шульгинову за работу во благо в интересах советской, а потом и российской энергетики и предложил поговорить о дальнейшей совместной работе.

Во время разговора с бывшим министром спорта Олегом Матыциным глава государства отметил, что нынешние времена являются непростыми для российского спорта.

«Но вам удалось выстроить работу таким образом, чтобы ничего у нас не затухало. Чтобы, наоборот, развивалось. Причем развивалось активно», ― отметил Путин, обращаясь в экс-министру.

Как сообщало ИА Регнум, правительство России в полном составе сложило полномочия перед вступившим в должность президентом Владимиром Путиным 7 мая. Госдума 10 мая утвердила Михаила Мишустина на должность премьер-министра, в тот же день глава государства подписал указ о его назначении.

В пресс-службе правительства 11 мая сообщили, что бывший первый вице-премьер России Андрей Белоусов и экс-вице-премьер Виктория Абрамченко не войдут в состав нового кабинета министров и перейдут на другую работу.

Госдума 13 мая по итогам голосования поддержала всех кандидатов в вице-премьеры, предложенных председателем правительства. Путин 14 мая подписал указ о назначении новых членов правительства.

Первым вице-премьер стал Денис Мантуров. Должности вице-премьеров сохранили Александр Новак, Дмитрий Григоренко, Татьяна Голикова, Марат Хуснуллин, Алексей Оверчук, Юрий Трутнев, Дмитрий Чернышенко. Кроме того, посты заместителя председателя правительства получили Дмитрий Патрушев и Виталий Савельев.