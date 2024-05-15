Путин провёл встречу с Абрамченко и Шульгиновым
Путин провёл встречу с Абрамченко и Шульгиновым, не вошедшими в новый состав кабмина
Москва, 15 мая, 2024, 14:54 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин 15 мая провёл встречу с бывшим вице-премьером Викторией Абрамченко, бывшим министром энергетики Николаем Шульгиновым и бывшим главой Минспорта Олегом Матыциным, которые не вошли в новый состав правительства. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.
Российский лидер поблагодарил за работу Абрамченко, которая во время работы в правительстве курировала экологию и агропромышленный комплекс.
«Вы многое сделали. Знаю, что работали активно и всегда, что называется, с душой, любили предмет, которым занимались, и уделяли этому должное внимание», ― подчеркнул российский лидер.
Он предложил бывшему вице-премьеру поговорить о продолжении карьеры, отметив, что есть варианты.
В свою очередь, Абрамченко поблагодарила президента за большое внимание экологии, вопросам охраны природы и рационального природопользования, напомнив, что в новом указе о национальных целях развития экологическое благополучие названо в качестве самостоятельной национальной цели.
«И особые слова благодарности я бы хотела передать от метеорологов, лесников и инспекторского состава. Вы приняли решение о повышении заработных плат для этих категорий работников», ― сказала бывшая вице-премьер.
Владимир Путин также выразил слова благодарности бывшему министру энергетики Шульгинову за работу во благо в интересах советской, а потом и российской энергетики и предложил поговорить о дальнейшей совместной работе.
Во время разговора с бывшим министром спорта Олегом Матыциным глава государства отметил, что нынешние времена являются непростыми для российского спорта.
«Но вам удалось выстроить работу таким образом, чтобы ничего у нас не затухало. Чтобы, наоборот, развивалось. Причем развивалось активно», ― отметил Путин, обращаясь в экс-министру.
Как сообщало ИА Регнум, правительство России в полном составе сложило полномочия перед вступившим в должность президентом Владимиром Путиным 7 мая. Госдума 10 мая утвердила Михаила Мишустина на должность премьер-министра, в тот же день глава государства подписал указ о его назначении.
В пресс-службе правительства 11 мая сообщили, что бывший первый вице-премьер России Андрей Белоусов и экс-вице-премьер Виктория Абрамченко не войдут в состав нового кабинета министров и перейдут на другую работу.
Госдума 13 мая по итогам голосования поддержала всех кандидатов в вице-премьеры, предложенных председателем правительства. Путин 14 мая подписал указ о назначении новых членов правительства.
Первым вице-премьер стал Денис Мантуров. Должности вице-премьеров сохранили Александр Новак, Дмитрий Григоренко, Татьяна Голикова, Марат Хуснуллин, Алексей Оверчук, Юрий Трутнев, Дмитрий Чернышенко. Кроме того, посты заместителя председателя правительства получили Дмитрий Патрушев и Виталий Савельев.