Киев, 15 мая, 2024, 14:48 — ИА Регнум. США и Украина обсуждают вопрос размещения комплексов Patriot в Харькове, сообщил 15 мая госсекретарь США Энтони Блинкен на пресс-конференции во время визита в Киев.

Иван Шилов ИА Регнум

«Мы уделяем большое внимание комплексам Patriot <…> Харьков является одним из наших неотложных приоритетов», — заявил он.

Выступавший также перед журналистами украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украине потребуются семь батарей ЗРК Patriot.

Госсекретарь США при этом заявил, что Украина должна самостоятельно принимать решения относительно того, как ей вести боевые действия. Он также добавил, что США не давали Украине разрешения на использование их вооружений за пределами территории страны.

Как сообщалоИА Регнум, Вооружённые силы России существенно продвинулись в Харьковской области. В Минобороны 11 мая заявили об освобождении населённых пунктов Борисовка, Огурцово, Плетенёвка, Пыльная и Стрелечья. На следующий день, 12 мая, в оборонном ведомстве сообщили, что российская армия освободила четыре населённых пункта в Харьковской области ― Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково.

Официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков 14 мая сообщил, что российские военные продвинулись в глубину обороны ВСУ в Харьковской области. Бойцы ВС России освободили от ВСУ населённый пункт Бугроватка.