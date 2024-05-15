Киев, 15 мая, 2024, 14:38 — ИА Регнум. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Украина должна сама принять решение о начале переговоров с Россией, а Вашингтон поддержит Киев в любом случае.

Александр Кряжев/ РИА Новости

«Что касается переговоров, то эти решения принимать Украине, а не США или любой другой стране», — сказал он на совместной пресс-конференции с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой в Киеве.

По мнению американского чиновника, Украина готова будет ответить на серьёзный интерес участия в переговорах, а Вашингтон поддержит Киев в его решениях.

Как сообщало ИА Регнум, 14 мая Блинкен прибыл в Киев с необъявленным визитом для обсуждения вопросов оказания военной помощи Украине. Кулеба сводил его в одну из киевских пиццерий. Кроме того, госсекретарь посетил один из местных баров, где сыграл на гитаре и спел песню канадца Нила Янга Rockin' in the Free World. Его выступление вызвало шквал критики жителей Украины в социальных сетях. Некоторые позволили себе в его адрес оскорбительные и нецензурные высказывания.

Президент России Владимир Путин в интервью китайскому агентству Xinhua заявил, что серьёзный разговор о гарантиях безопасности для России и Украины должен быть включён в обсуждение в случае проведения переговоров по урегулированию украинского конфликта. Он подчеркнул, что гарантии должны быть надёжными.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков 27 апреля отметил, что Россия пока не видит никаких предпосылок со стороны Украины для переговоров. Он подчеркнул, что позиция Путина по этому вопросу хорошо известна и последовательна.

Помощник президента Владимир Мединский, который возглавлял переговорную группу от РФ в Стамбуле, 28 ноября 2023 года сообщил, что Россия искренне хотела договориться с Украиной на мирных переговорах в 2022 году, делегация от Украины выражала такое же желание. Стороны пришли к договорённостям о внеблоковом и неядерном статусе Украины и гарантиях безопасности для неё. Но киевский режим отказался от достигнутых договорённостей, а его глава Владимир Зеленский заявил, что Украина будет добиваться возвращения к границам 1991 года.