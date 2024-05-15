Симферополь, 15 мая, 2024, 14:41 — ИА Регнум. Обвиняемый в убийстве журналистки, бывшего руководителя крымского подразделения медиагруппы «Россия сегодня» Светланы Бабаевой Игорь Малев признал вину. Судебное заседание состоялось 15 мая в Симферопольском районном суде Крыма.

Андрей Епихин/ТАСС Светлана Бабаева

Малеву предъявили обвинения по статье о причинении смерти по неосторожности.

«Признаю. Полностью. Искренне раскаиваюсь», — процитировала Малева газета «Известия».

Адвокат подсудимого сообщил, что есть прямые доказательства того, что журналистка погибла по вине его подзащитного.

Как сообщало ИА Регнум, Светлана Бабаева погибла 28 октября 2022 года в результате несчастного случая. Трагедия произошла на одном из учебно-тренировочных полигонов в Крыму, где журналистка занималась военно-спортивной стрельбой.

В Симферополе 3 ноября прошла церемония прощания с Бабаевой. 8 ноября её похоронили в Москве на Троекуровском кладбище.

Дело о гибели Бабаевой 15 января передали в суд. Рассматривает его председатель инстанции Александр Сердюк.