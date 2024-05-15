Москва, 15 мая, 2024, 13:45 — ИА Регнум. Начальник управления кадров Министерства обороны Юрий Кузнецов, подозреваемый в получении взятки в особо крупном размере, приобрёл за четыре года службы раритетный советский автомобиль «Волга» и 15 соток земли.

РИА Новости/Владимир Астапкович Юрий Кузнецов

«В 2019 году Кузнецов приобрёл себе советский автомобиль марки «Волга», — передаёт «Газета. Ru».

Данные из деклараций чиновника до 2021 года

В 2015 году, согласно данным из деклараций, у Юрия Кузнецова и его супруги в пользовании появились две квартиры площадью 156,5 и 72,2 квадратных метра, а также автомобили марок BMW Х5, Toyota Corolla и Nissan Tiida. Последняя машина принадлежала жене чиновника. За тот год он заработал 3,4 млн рублей, а его супруга — 3,1 млн рублей.

На следующий год данные в декларации изменились. Так, из неё следовало, что Кузнецовы приобрели квартиру в 156,5 квадратных метра в долевую собственность, о второй квартире уже не сообщалось. В 2017 году супруги купили автомобиль Audi A7, а также два земельных участка в 1,5 тысячи квадратных метров каждый.

Доход Кузнецова в 2019 году вырос и составил более 4,5 млн рублей. В 2019 году его супруга также приобрела в собственность нежилое помещение, а сам начальник управления кадров в Минобороны приобрёл автомобиль «Волга».

Об аресте Юрия Кузнецова

Кузнецова арестовали 14 мая. Материалы об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу днём ранее, 13 мая, поступили в 235-й гарнизонный военный суд. Расследованием занимается Главное военно-следственное управление СК.

По версии следствия, в 2021–2023 годах, находясь на должности начальника управления Генерального штаба Вооружённых сил, Кузнецов получил взятку от представителей коммерческих структур. Во время обысков у Кузнецова изъяли денежные средства в рублях и иностранной валюте в размере более 100 млн рублей, а также золотые монеты, коллекционные часы и другие предметы роскоши.

В тот же день, 14 мая, в 235-м Гарнизонном военном суде сообщили, что начальнику Главного управления кадров оборонного ведомства предъявили обвинение.

Как писали в СМИ, Кузнецов за покровительство бизнесмену, получил коттедж с участком в Краснодарском крае. Стоимость участка составляет 7,5 млн рублей, коттеджа — около 23 млн рублей. Сумма взятки в деле Кузнецова превышает 30 млн рублей.

В апреле задержали заместителя министра обороны Тимура Иванова. Ему предъявили обвинение в получении взятки в особо крупном размере. Суд арестовал его до 23 июня. В деле также фигурировали предприниматель Сергей Бородин и соучредитель «Олимпситистроя» Александр Фомин. По решению суда их также арестовали.

Юрий Кузнецов стал начальником Главного управления кадров Минобороны в 2023 году. До этого он 13 лет возглавлял восьмое управление Генштаба Вооружённых сил, отвечающее за охрану государственной тайны.