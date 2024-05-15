Москва, 15 мая, 2024, 13:24 — ИА Регнум. Министерство обороны России впервые сообщило о поражении в зоне проведения специальной военной операции украинской радиолокационной станции «Каста», сообщил 15 мая на брифинге официальный представитель ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

РИА Новости/Антон Денисов Радиолокационная станция «Каста-2Е2»

«Противник потерял более 510 военнослужащих <…>, а также радиолокационную станцию «Каста», — заявил генерал-лейтенант.

Подразделения Южной группировки войск за минувшие сутки заняли более выгодные рубежи. Российские военные нанесли поражение живой силе и технике бригад ВСУ в районах населённых пунктов Калинина, Раздоловка, Клещеевка, Невельское, Красногоровка, Георгиевка в ДНР и Белогоровка в ЛНР.

Потери ВСУ на этом направлении составили 155-миллиметровая гаубица М777 и 155-миллиметровая гаубица М198 американского производства, 155-миллиметровая буксируемая гаубица FН-70 британского производства, 152-миллиметровая пушка «Гиацинт-С», две 152-миллиметровые гаубицы Д-20 и две 122-миллиметровые Д-30, 105-миллиметровое орудие L-119 британского производства.

Помимо этого, российская армия уничтожила три полевых склада боеприпасов ВСУ.

Как сообщало 15 мая ИА Регнум, военные группировки российских войск «Днепр» полностью освободили от ВСУ село Работино в Запорожской области. Потери ВСУ составили до 25 военнослужащих, а также 155-миллиметровая гаубица М777 американского производства.

Российские средства ПВО за минувшие сутки, как уточнил Конашенков, сбили украинский самолёт МиГ-29 и 12 ракет ATACMS.