Прага, 15 мая, 2024, 13:28 — ИА Регнум. Президент Чехии Пётр Павел призвал к прекращению боевых действий на Украине. Его слова прозвучали в интервью телеканалу Sky News.

ТАСС/ EPA Президент Чехии Пётр Павел

Ведущий программы решил узнать у главы государства, стоит ли сейчас Украине начинать переговоры с Россией.

«Следует остановить военные действия и начать обсуждать будущий порядок. Найти какой-то компромисс, но не без согласия Украины, России и стран, которые будут гарантами этого соглашения», — ответил Павел.

Он отметил, что сейчас в действиях России на территории Украины можно наблюдать результат длительной подготовки. Украинцы понимали, что с приходом тепла российские военные перейдут в наступление, поэтому просили больше боеприпасов и техники, добавил Павел.

Президент также назвал наивной мысль, что в ближайшем будущем Украине удастся вернуть территории, занятые российской армией. Но добавил, что у Украины остается возможность стать членом НАТО, когда завершится конфликт.

Как сообщало ИА Регнум, 11 мая Павел уже упоминал, что идея возвращения Украине утраченных территорий выглядит неисполнимой в ближайшем будущем. По его словам, это понимали и сами украинцы.

Граждане Чехии уже поддерживали идею о прекращении конфликта на Украине, заявляла председатель партии «Триколор» Зузана Майерова. Она отметила, что почти три четверти чехов выступили за скорейшее прекращение военных действий. В партии сочли, что возможная отправка чешских солдат в зону конфликта может привести к ядерному конфликту и третьей мировой войне.

Ранее президент Чехии был настроен решительнее. 17 февраля он утверждал, что власти страны нашли возможность закупить для ВСУ 500 тысяч снарядов калибра 155 мм и 300 тысяч снарядов калибра 122 мм. К финансированию закупки намеревались привлечь США, Германию, Швецию и другие страны.

Позднее сообщалось, что страны Евросоюза намерены собрать 1,5 миллиарда долларов экстренного финансирования для снабжения Украины артиллерийскими снарядами из-за границы и передать их чешской стороне. Такая поддержка должна была укрепить линию фронта против России. Отмечалось, что некоторые государства-члены уже внесли вклад в эту сумму.

15 мая президент России Владимир Путин подчёркивал, что Россия настроена на всеобъемлющее, устойчивое и справедливое урегулирование конфликта мирными средствами. В случае проведения переговоров предстоит серьёзный разговор о гарантиях безопасности для России и Украины, добавил глава государства. Он также не исключил использования идей Пекина в основе урегулирования на Украине.