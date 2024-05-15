Москва, 15 мая, 2024, 13:33 — ИА Регнум. Полгода назад банк ВТБ отказался блокировать карту находящегося в коме бойца СВО, из-за чего мошенники смогли украсть со счёта участника спецоперации Андрея Мозгового больше одного миллиона рублей. Благодаря публикациям, в том числе ИА Регнум, и многочисленным запросам в банк ВТБ всё-таки вернул украденные деньги на счёт бойца, не дожидаясь окончания расследования уголовного дела о краже. Об этом ИА Регнум рассказала сестра погибшего солдата Евгения.

Из семейного архива Андрей Мозговой

Несколько месяцев семья 42-летнего погибшего бойца СВО Андрея Мозгового была вынуждена бороться с бюрократией и обращаться в различные инстанции, чтобы получить ответ, куда пропали деньги их умершего родственника с его счёта в банке. Из-за отказа в блокировке карты кто-то сумел похитить 1,2 млн рублей. Однако возникший общественный резонанс смог сказаться на ситуации. В настоящее время банк ВТБ вернул похищенные деньги и извинился перед родственниками участника спецоперации за бюрократические проволочки.

«Прошло полгода со дня смерти Андрея, мы получили доступ к информации по его счетам. Нотариус сделал запрос в банк и сообщил, что на его счёте 1 200 000 рублей. Это значит, что банк возместил похищенные средства. В наследство мы ещё не вступили, но информация о счёте актуальная. Сейчас все эти месяцы, пока мы искали правды, вспоминаются как страшный сон. Думаю, если бы эта ситуация не получила широкую огласку, нам ничего бы не удалась добиться. Спасибо журналистам», — сказала сестра погибшего Евгения.

Ситуацию с похищенными средствами удалось уладить, но до сих пор неизвестно, кто и при каких обстоятельствах мог воспользоваться банковской картой умирающего военнослужащего.

Было возбуждено уголовное дело. Однако родственники до сих пор не в курсе его хода.

«Нас вызывали на допрос после написания первичного заявления, когда ещё только дело заводили. И всё, с тех пор нам больше никто не звонил и ничего не сообщал», — отметила Евгения.

22 ноября 2023 года ИА Регнум стало известно, что с банковской карты 42-летнего российского военнослужащего Андрея Мозгового неизвестные похищали деньги. Всё это происходило, пока военнослужащий находился в коме, а его родственники искали его по госпиталям.

Узнав о том, что родственник был тяжело ранен и доставлен в госпиталь без каких-либо документов и личных вещей, сестра Андрея забила тревогу и обратилась в банк ВТБ с просьбой заблокировать карту военнослужащего. Но сотрудники банка отказали в блокировке, сославшись на протокол работы. Сделать это родственники могли, только предоставив справку о смерти. 6 ноября Андрей Мозговой скончался в госпитале, не приходя в сознание. Получить свидетельство о его смерти родственники смогли лишь 21 ноября. Они снова обратились в банк с бумагой и выяснили, что к тому моменту все деньги с карты погибшего уже были похищены. Когда история о хищении «боевых» с карты умирающего военнослужащего получила широкую огласку, банк ВТБ принёс семье погибшего извинения и пообещал урегулировать ситуацию в частном порядке. Позже представитель банка связался с сестрой Андрея и сообщил о проведении внутренней проверки, также он сообщил, что банк начислил на карту Андрея сумму, аналогичную похищенной.