Севастополь, 15 мая, 2024, 12:43 — ИА Регнум. В результате атаки ВСУ американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS по Севастополю рассыпались несдетонировавшие суббоеприпасы M74, сообщил 15 мая губернатор Михаил Развожаев.

Telegram-канал губернатора Севастополя

«В районе Северной стороны рассыпались несдетонировавшие суббоеприпасы», — написал он в Telegram-канале.

Развозжаев предупредил севастопольцев, что ни в коем случае суббоеприпасы нельзя поднимать. Он рассказал, что M74 представляет собой стальную оболочку, заполненную взрывчатым веществом. Радиус поражения может достигать 15 метров.

Ракеты ATACMS

ATACMS — твердотопливная тактическая баллистическая ракета класса земля — земля, производимая американской компанией Lockheed Martin. Ракеты оснащены кассетными боеприпасами — мини-бомбами, которые могут нанести ущерб на большой территории. Ракетные комплексы могут использовать ракеты четырёх типов. Так, например, MGM-168A ATACMS Block 4A несёт осколочно-фугасную часть, другие оснащены кассетными боевыми частями с осколочно-фугасными или иными суббоеприпасами.

Ключевой особенностью ATACMS является возможность корректировки траектории. При стрельбе с дистанции в 300 километров погрешность ракет составляет всего несколько метров.

Поставляя эти дальнобойные ракеты Киеву, Вашингтон ещё больше втягивается в конфликт. Президент России Владимир Путин отмечал, что американские власти совершили большую ошибку, решив поставлять тактические баллистические ракеты Украине. Поставки ракет ATACMS наносят вред и создают дополнительную угрозу, подчёркивал глава государства. Президент заявлял, что западные поставки вооружения Киеву приведут «к большей трагедии, ничего больше».

Минобороны отчиталось о перехвате ракет ATACMS над Крымом

Российское оборонное ведомство сообщило, что дежурные средства ПВО уничтожили десять ракет ATACMS над территорией Крымского полуострова.

Ночью 15 мая Развожаев заявил, что военные задействовали систему противовоздушной обороны, чтобы отразить атаку воздушных целей. Он призвал жителей направиться во временные укрытия. Позднее российские военные уничтожили несколько ракет над акваторией возле Севастополя и в районе аэродрома «Бельбек».

Сообщалось также, что в районе села Полюшко вспыхнул пожар из-за упавших осколков. Возгорание потушили. В результате, как сообщил Развожав, гражданская инфраструктура не пострадала.