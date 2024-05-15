Москва, 15 мая, 2024, 12:30 — ИА Регнум. В Москве десятилетней девочке двери лифта зажали руку, после чего кабина проехала три этажа. Ребёнок лишился пальца и теперь рискует потерять руку, впереди множество операций и лишь надежды на то, что восстановится хоть какая-то функциональность конечности. Об этом рассказала в соцсетях мама пострадавшей девочки Дарья.

Известия/Александр Казаков

Инцидент произошёл 11 мая в доме 9 к. 3 на улице Черняховского. Школьница возвращалась с прогулки с собакой, зашла в лифт, и двери неожиданно захлопнулись. В итоге собака осталась снаружи, а ребёнку дверьми зажало кисть. По словам мамы девочки, не сработали ни кнопка разжатия дверей, ни кнопка первого этажа. При этом кнопки «стоп» в лифте вовсе нет. Девочка получила страшные травмы.

«У ребёнка размозжение кисти, вырвало кость третьего пальца (не знаю, нашли ли её потом ремонтники, но сразу это сделать не удалось)», — рассказала Дарья.

Кроме того, у девочки повреждены все четыре верхние сухожилия, одна из костей сломана с дроблением у самого основания. Десять хирургов детской больницы имени Н. Ф. Филатова в течение 4,5 часа проводили операцию, пытаясь буквально собрать кости и ткани воедино.

Операция точно не последняя, говорит мать девочки.

«Непонятно, получится ли вообще руку сохранить. Мягкие ткани будто провёрнуты через мясорубку, и работы хирургам непочатый край. О восстановлении хоть какой-то функциональности пока не говорим. Ждём, когда спадет отёк и станет понятно, прижилось ли то, что сшили», — отметила она.

По словам Дарьи, лифт, в котором произошло ЧП с её дочерью, «хронически неисправен».

«То там люди застревали, то двери захлопывались, едва успев раскрыться, то закрытие створок не осуществлялось до конца, то кнопка разжатия дверей не срабатывала! Плюс к этому двери двигались рывками», — рассказала женщина.

При этом Дарья отметила, что жильцы многократно жаловались в диспетчерскую управляющей компании «Практика» и непосредственно обращались к самим лифтёрам.

13 мая сообщалось, что в Иваново 29-летняя женщина с двухлетним ребёнком упали с высоты четвёртого этажа в шахту лифта. Прокуратура Ивановской области начала проверку исполнения законодательства при эксплуатации здания.