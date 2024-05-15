Москва, 15 мая, 2024, 12:49 — ИА Регнум. В Москве по итогам голосования на сайте «Активный гражданин» определили самый удачный дизайн станций метро, открывшихся с 2019 года. Об этом сообщил в Telegram-канале мэр Сергей Собянин.

РИА Новости/Илья Питалев Станция «Нагатинский Затон»

«Лидерами 2023 года стали станции БКЛ «Нагатинский Затон», с мозаичными панно рыб, и «Аэропорт Внуково» Солнцевской линии, визуально отсылающий к гражданской авиации и конструкторскому бюро Туполева. А также «Сокольники» — в духе конструктивизма и авангарда», — сказал мэр.

В 2019–2021 годах участники голосования выбрали станции «Мичуринский проспект», «Аминьевская», «Новаторская», «Электрозаводская», «Окская», «Юго-Восточная», «Филатов Луг», «Ольховая» и «Косино».

Собянин отметил, что мнение выразили больше 280 тысяч человек. Он добавил, что с 2011 года в Москве построили и реконструировали 114 станций метро и МЦК. Для каждой из них разработали уникальный дизайн и подобрали оригинальные материалы для интерьера.

15 мая исполнилось 89 лет со дня открытия первой ветки Московского метрополитена. За этот период открыли 294 станции, включая Московское центральное кольцо, рассказал градоначальник. Он добавил, что в ближайшие годы в Москве заработают ещё три линии — Троицкая, Рублёво-Архангельская и Бирюлёвская.

22 апреля стало известно, что в столице завершают строительство трубопроводов к станции метро «Потапово». Рабочие закончат прокладку 6,7 км летом. Станция «Потапово» войдёт в состав Сокольнической линии метро. Её открытие улучшит транспортное обслуживание ещё двух поселений ТиНАО — Воскресенского и Щербинки, а также района Южное Бутово.